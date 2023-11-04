السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر المصرى: القاهرة ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات المقدمة لغزة

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

كشف الدكتور رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن المساعدات القادمة من الدول الخارجية تمثل 10% من حجم المساعدات الكلية التي تقدم لغزة، وكتبت على صفحتي أن ما أرسلوه قد نفذ إلى القطاع.

وأضاف أن مصر بجميع أجهزتها بالهلال الأحمر والجمعيات الخيرية ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، مشيرًا إلى أن غزة تحتاج الكثير من المساعدات الإنسانية، إذ يحدث انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية من استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات.

وتابع: "نرى كل يوم تهديدات للمستشفيات، وهناك تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لزيادة عدد الشاحنات التي تدخل للقطاع.

غزة مساء دى ام سى رامي الناظر الأحمر المصري

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