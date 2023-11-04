رسالة للغرب!

الرسالة موجهه لشعوب الدول الغربية:

فى حكمته قال عبد الله بن المقفع في ترجمته للكتاب الحِكمي الشهير: (كليلة ودمنة) " من أمن العقوبة أساء الأدب "، مرسلًا الكثير من المواعظ والعبر والحكم على ألسنة الطيور والحيوانات.

مقولة ابن المقفع تنطبق حرفيًا على حالة دولة العدو الصهيوني التي أٌبُتلينا بها قبل منتصف القرن الماضي بوعد إنجليزى حقير أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق باإنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين العربية.

من يومها لم تتوقف عصابات بنى صهيون عن إرتكاب كل أنواع الجرائم والمذابح، قتل وذبح وسرقة وفجر وعربدة، لم يجلس الصهاينة يومًا على مائدة مفاوضات الإ بعد هزيمة عسكرية، أو إذا ضُرب " علقة موت " من يد عفية بلغتنا العربية يد تحمل السلاح.

حصل ذلك خلال حرب 48 فحرر قطاع غزة وآلت إدارته للحكومة المصرية وحررت الضفة الغربية التي حررتها الجيوش العربية في نفس الحرب، لم ينسحب العدو من أرضًا محتلة من تلقاء نفسه أبدًا، كما حدث في سيناء بعد "علقة " أكتوبر73 وجنوب لبنان مرات عديدة كان أخرها عام 2006.

سلوك الجبناء نعرفه نحن العرب بمقولة " اللي يخاف ولا يختشي " وهو ما تفعله دولة الإحتلال الصهيونى بحماية أمريكية بلغ بجاحته أنه وقف مدافعًا عن جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتخريب بـ 45" فيتو " كان أخرها الإعتراض على هدنه إنسانية من العدوان المستمر على شعب غزة الأعزل

وبدعم من ألمانيا التي نراها ذليلة أمام الإبتزاز الصهيوني، أما صاحبة الوعد المشئوم بريطانيا التي خضعت للحركة الصهيونية وتحولت من دولة عظمى إلى دولة تابعة للسيد الأمريكي ومعها فرنسا التي تبحث عن دور يضمن لها اتقاء شر الصهيونية ( من بين 250 رهينة أو أسير أجنبي، قتل 39 فرنسيا وفقد 9 آخرون خلال عملية طوفان الاقصى يوم 7 أكتوبر داخل الأراضي المحتلة، حسب حصيلة صادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية. وغادر غزة عبر معبر رفح، 34 فرنسيا بعدما أصيب المركز الثقافي الفرنسي بضربة " إسرائيلية "، كما أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

ولا تختلف إيطاليا عن فرنسا التى خضعت للصهيونية حتى أصبح أمن "إسرائيل" أهم عندهم من الرئاهن الإيطالين والمفقودين فى غزة ).

وهؤلاء جميعا يستنكرون على الشعب الفلسطيني حقه في الدفاع عن أرضه، وحقه في إقامة دولته وحقه في الدفاع عن نفسه ضد الهمجية الصهيونية وآلات القتل والإعتقال التي لم تتوقف يومًا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر.

فقد تأبي دولكم الغربية المتشدقة بالديمقراطية والمسوقة لفكرة حقوق الإنسان أن يكون للمواطن العربي الفلسطيني حق في الحياة، وحق في الحماية من القتل والذبح والتشريد .

هذا خطابنا للغرب فهل يفهم لغتنا، فلتنقل لهم سفاراتهم في بلادنا تلك الاسئلة: من أين أتي يهود " دولة اسرائيل " ولماذا ؟

ألم يتجمعوا على أرض فلسطين من بلدان العالم أجمع، ألم يأتي بنى اسرائيل من بلدان أوربية وامريكية وافريقية كـ بولندنا وإنجلترا وروسيا وهولندا وأمريكا وأثيوبيا وغيرها.

فبأي حق يُطرد المواطن العربي الفلسطيني من أرضه ويأتي بدلًا منه أخر أوروبي أو إفريقي بقوة السلاح ليسكن بدلًا منه في داره ويسرق منه أرضه، وحين يدافع الفلسطيني عن نفسه يصبح إرهابيًا.

فألاف الأطفال يُقتلون بقنابلكم فى بيوتهم ومدارسهم في المستشفيات وسيارات الإسعاف وحتى معسكرات الإيواء.

القتله الهمج يدعون الدفاع عن النفس، فهل الدفاع عن النفس بقتل 4 آلاف طفل ومثلهم من النساء ؟

هل الحرب على الأمنين في منازلهم وهدمها بقنابل عنقودية وضربها بالفسفور الأبيض الحارق والمسبب لآمراض السرطان يعتبرا دفاعًا عن النفس ؟

هل هذه هى ديمقراطيتكم، وهل هذه هى مبادىء حقوق الإنسان التي تدافعون عنها، هل يحق لكم بعد ذلك أن تدعوا الدفاع عن حقوق الإنسان والحيوان والنبات والأطفال والمرضى وكل الحقوق تُنتهك بأسلحتكم ؟

يامٌن تؤمنون بالإنسانية. أين هى إنسانيتكم مما يحدث في غزة، ألم تسألوا أنفسكم يومًا أين هى دولة فلسطين قبل أن تدينوا شعبها. مهما قولنا لن تفهمونا فلن تفهموا لغتنا

فالذي يوافق ويدعم بأمواله وأموال ضرائبه ثمن القنابل التي تقتل شعب أعزل يدافع عن أرضه لا يحق له أن يتكلم بأسم الإنسانية مرة أخرى، هذه رسالتنا اليكم لعلكم تفقهون.