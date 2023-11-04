وزير الصحة: نقل 8 حالات من الجرحى الفلسطينيين لمستشفى الرمد ببورسعيد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه تم نقل 7 أو 8 حالات إلى مستشفى الرمد ببورسعيد وذلك لإصابتهم بشظايا صواريخ في العين وأغلبهم أطفال وشباب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بعض الحالات سيتم نقلها لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر لأن بها قسمًا خاصًا للحروق، وبعض الحالات تحتاج لعمل 5 تخصصات في وقت واحد.

وأكد أنه يوجد تضامن كبير من الأطباء وعندما يتم طلب طبيب في تخصص معين يوجد 30 طبيبًا متطوعًا، مشيرًا إلى أن أغلب الأطفال تم قصفهم أثناء نومهم في منازلهم بالإضافة إلى رؤيتهم لوالديهم حال وفاتهم.

انتشار الأوبئة بغزة ينذر بخطر أكبر من الحرب

وأشار إلى أن الحالة الصحية في غزة والجثث الموجودة تحت الانقاض كلها بيئة مساعدة على انتشار الأوبئة ولذا يتم تطيعم الأطفال القادمة لمصر أقل من 5 سنوات بكل التطعيمات، ويتم الكشف على كل الحالات بالحجر الصحي، مؤكدًا أن انتشار الأوبئة ينذر بخطر أكبر من الحرب لأنه من الممكن أن يسبب كوليرا وملاريا وأمراض كثيرة قد تعاني منها المنطقة لفترة طويلة.