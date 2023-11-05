شروط التقديم للنيابة الإدارية 2023 لوظيفة معاون للخريجين الجدد من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

شروط التقديم للنيابة الإدارية 2023 لوظيفة معاون للخريجين الجدد

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى في النيابة الإدارية مؤخرا عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023 مع تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين.

شروط التقديم للنيابة الإدارية 2023 لوظيفة معاون للخريجين الجدد

وجاءت الشروط التى حددتها النيابة الإدارية كالتالى:

-ألا يقل التقدير التراكمى للمتقدم للمسابقة عن (جيد).

-ألا يزيد عمر المتقدم على ٣٠ سنة في ۲۰۲۳/۱۱/۲٤ تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

-أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

-أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

المواعيد المحددة للتقديم النيابة الإدارية

أتاحت النيابة الإدارية ما يسمى ب "الموقع الإلكترونى للتقديم " لتسجيل طلبات التعيين من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.ap.gov.eg/

وذلك فى القترة الزمنية من 11-11-2023 إلى 24-11-2024

وسيبدأ موعد سحب وتقديم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني، بداية من 16-12-2023 حتى 10-1-2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر- ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية، ويراعى عند التسجيل الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني، واتباع الإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

شروط تقديم النيابة الإدارية للبنات

ويشترط لسحب ملف التقديم للنيابة الإدارية، للبنات والبنين، ما يلي:

-إحضار وثيقة التعارف التي تمت طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد ٥ نسخ).

-إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

وأكدت النيابة الإدارية أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة، كما أوضحت أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.