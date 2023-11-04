السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانة الشباب والمرأة بحماة الوطن بالجيزة يدعون الشباب المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حماة وطن
حماة وطن

قال النائب نافع عبد الهادى أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة أن دور المرأة المصرية هو الأهم في المشاركة السياسية عكس ما يتم تصديره من البعض.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية التي إقامتها اليوم السبت امانة الشباب بالتنسيق مع أمانة المرأة والتثقيف والتدريب  والتي جاءت تحت عنوان "دور المرأة والشباب فى المشاركة السياسية والتي شارك فيها عدد كبير من الشباب والسيدات وبحضور  محمد أبو عيسى امين شباب حماة الوطن بالجيزة وأحمد أبو زيد أمين مساعد المحافظة وطارق الزمر أمين تنظيم المحافظة والدكتورة كريمة الشامي أمين أمانة المرأة، أن المرأة المصرية سيكون لها دورًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسة المقبلة من خلال دورها التوعوي الذي ستقوم به سواء مع أصدقائها المقربين أو مع السيدات في الشارع المصري وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة بشكل إيجابي والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الذي حمي الدولة من المخربين داخليًا وخارجيًا.

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دور المرأة الوطنى المهم في دعم الدولة المصرية

فيما أعربت  الدكتورة كريمة الشامي أمين أمانة المرأة بالجيزة، عن دور المرأة الوطني المهم في دعم الدولة المصرية، وخاصة خلال الفترة الحالية التي تتعرض لها الدولة لمؤامرات خارجية غير مباشرة عن طريق كافة الجبهات الاستراتيجية من الشمال والجنوب والشرق والغرب ولاسيما ما تتعرض له الدولة حاليًا من ناحية سيناء والصراع الدائر حاليًا بين دولة فلسطين والكيان الصهيوني المحتل، وحثت الدكتورة كريمة سيدات مصر على ضرورة إظهار الوعي الوطني داخل البيت الواحد وخارجه.

ومن جانبه قال محمد أبو عيسى امين شباب الجيزة أنه سعيد بهذه الندوة التى أظهرت تفاعل كبير من جانب الشباب وخاصة البنات والسيدات التى حرصت على المشاركة والحضور بشكل كبير لدعم الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب

وأشار إلى أن  الانتخابات الرئاسة المقبلة ستؤكد للجميع أن المرأة المصرية هي عمود الخيمة لهذه البلد والداعم الرئيس  للوطن أمام أعدائه.

وطالب أبو عيس الشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في توعية المجتمع في كافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع ولديه قدرة  كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وعلى هامش الندوة تم تكريم مجموعة من الشباب والسيدات وأعضاء الحزب، لدورهم المتميز في دعم الدولة المصرية خلال الفترات الماضية.

النائب نافع عبد الهادى المرأة المصريه الندوة التثقيفية المرأة الجيزة

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