السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة: ما نراه من إصابات الفلسطينيين أبشع من الصور التى تنشر بالإعلام

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تستقبل يوميًا ما يقارب من 40 إلى 50 حالة من الجرحى الفلسطينيين من معبر رفح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجرحى يتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد أو الشيخ زويد أو العريش، وبعض المرضى يتم نقلهم لمعهد ناصر، وكذلك مرضى الأورام، مشيرًا إلى أن بعض حالات الأطفال مصابون بحروق بنسبة 86% ومع ذلك مبتسمون وراضون.

وتابع: "وجدنا شظايا داخل المخ أثرت على حركة بنات أقل من 15 سنة"، مشيرًا إلى أن ثلثي المتواجدين لدينا من الأطفال والشباب، بالإضافة لمعاناتهم النفسية نتيجة فقدان عائلاتهم.

الحالات تحتاج لتجهيزات عالية جدًا 

وأكد أن الحالات تحتاج لتجهيزات عالية جدًا وتحتاج لأطباء ومتخصصين مهرة لكي يعملوا 8 ساعات داخل غرف العمليات، موضحًا أن هناك إصابات لا يمكن أن نتخيلها أو نراها في الصور البشعة التي تنشر عبر مواقع التواصل أو الإعلام.

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