تعرف على موعد الانتهاء من تصوير "الوصفة السحرية"

يواصل صناع مسلسل “الوصفة السحرية” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، والذي يخوض بطولته نخبة من الفنانين، والمقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل، أنه من المفترض عرض العمل خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع تصويره الذي سيستمر لنهاية شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أنهم يكثفون ساعات التصوير ولكن مع الحرص الشديد بالالتزام بعدد الساعات المحدد للعمل من قبل النقابة، مؤكدا أن أحداث العمل كوميدية مشوقة وتحمل رسالة هادفة.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويسجل مسلسل "الوصفة السحرية" – (لزواج ناجح) التجربة الثانية للمخرج خيرى سالم كمخرج في الدراما بعد عمله كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية في أكثر من أعمال أبرزها الاختيار، حيث يعرض له أولى تجاربه كمخرج، مسلسل "على باب العمارة" على watch it، بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

يذكر أن قنوات المتحدة تستعد لاستقبال مسلسلات الموسم الشتوى، حيث يتم تصوير عدد من الأعمال حاليا لعرضها قرببا أبرزها "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، وولاء الشريف، و"زينهم" بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، و"بينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا وصبرى فواز وبسمة ومدحت صالح وخالد أنور ووفاء صادق.