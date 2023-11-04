السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: هناك مشكلة كبيرة فى الضمير الدولى بشأن غزة

قال محمد صلاح، المحلل السياسي، إن هناك مشكلة كبيرة جدًا تخص الضمير الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن يكون تناول الإعلام لها عبارة عن تحديث عدد الشهداء والمصابين.

وأضاف صلاح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت أن المجتمع الدولي يتعامل مع الحرب في غزة بتسطيح كبير جدًا لقيمة الإنسانية، متابعًا: "الكوارث والجرائم ضد الإنسانية والبشرية كلها في غزة تتحول إلى مجرد أرقام تحدثها المواقع".

وتابع: "السوشيال ميديا لديها القدرة على متابعة ردود الفعل سواء داخل الدول التي تدعي أنها دول ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان وبين مواقف الدول نفسها في موقف آخر بنفس المبادئ".

واستكمل: "رأينا مواقف تلك الدول في الحرب الأوكرانية الروسية وعندما انقطعت المياه والكهرباء عن قرية روسية خرج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال إن هذا عمل غير إنساني ووحشي وضد الإنسانية والقطع استمر يومًا أو يومين تقريبًا، ولم يكن هناك قصف وقتل ملثما نرى في قطاع غزة".

القضية الفلسطينية غزة قطاع غزة قصف غزة فلسطين الحياة اليوم

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