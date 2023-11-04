جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة هالاند ويشبه بيرناردو سيلفا بـ"ميسى"

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن إصابة مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، بعد فوز فريقه الكبير على بورنموث.

وسحق مانشستر سيتي بورنموث في مباراة الجولة الـ11 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بستة أهداف مقابل هدف.



وخرج هالاند من ملعب المباراة في الدقيقة 46 وحل بدلًا منه زميله فيل فودين، بعدما شعر بآلام في الساق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

بيب جوارديولا يتحدث عن إصابة هالاند ومستوى جيريمي دوكو ويشبه سيلفا بـ"ميسي"



وعن إصابة هالاند، قال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "تعرض لالتواء في الكاحل، لم نرد أن نخاطر به، ولم يكن يشعر بالراحة".

وأضاف: "ربما يعود يوم الثلاثاء، ولكن أيضًا ربما الأحد المقبل".



وتألق البلجيكي جيريمي دوكو، جناح السيتي في مباراة اليوم وسجل هدفًا وصنع 4 أهداف لزملائه في الفريق، أي أنه ساهم في 5 من أصل 6 أهداف لفريقه.

وعن أداء دوكو، علق جوارديولا: "لقد تأقلم مع الفريق بسرعة كبيرة، ليس فقط اليوم ولكن في كل المباريات التي لعبها كان جيدًا، ونحن سعداء جدًا".



وتطرق للحديث عن أداء الفريق قائلًا: "لم نتوقع أن يلعب بورنموث بخمسة لاعبين في الدفاع، سجلنا في اللحظة المناسبة وهم بدأوا الشوط الثاني أفضل منا، كانوا شرسين في مواقف 1 على 1، عندما يكون فريق خاسر بثلاثة أهداف ويختارون اللعب واحد على واحد فهذا شيء أحترمه كثيرًا".



وعن هدف بيرناردو سيلفا السادس، أجاب: "هذا الهدف ذكرني بليونيل ميسي، رأيت ليو في هذا المكان أكثر من مرة وسدد الكرة بنفس الطريقة، إنه لاعب غير عادٍ".

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني.