الأهلى يتقدم على المقاولون العرب بهدف فى الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام المقاولون العرب بالتقدم بهدف دون رد.

سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط.

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أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة وسدد أحمد عبدالقادر داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الأيمن بعد مرور دقيقة واحدة من بداية اللقاء.

موديست كاد أن يتقدم للأهلي في الدقيقة العاشرة لولا تدخل أحمد علاء في اللحظة الأخيرة ليحرمه من تسديد الكرة في المرمى.

وحاول موديست مرة أخرى بعد رأسية ضعيفة في الدقيقة 14 تصدى لها محمود أبوالسعود بثبات.

إمام عاشور باغت محمود أبوالسعود بتسديدة صاروخية ارتدت من العارضة في الدقيقة 16 لتضيع فرصة هدف مؤكد لصالح الأهلي.

في الدقيقة 23 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيمن عن طريق طاهر محمد، لكنها إلى ركلة مرمى.

محاولات الأهلي استمرت على أمل تسجيل هدف التقدم.

واستقبل موديست عرضية رائعة من كريم الدبيس في الدقيقة 36 بشكل خاطئ لتضيع فرصة خطيرة.

موديست أهدر فرصة أخرى بعد عرضية من طاهر قبل أن يسددها مقصية بعيدة عن المرمى.

ونجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية على يمين الحارس محمود أبوالسعود.

تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي في مباراة اليوم على النحو الآتي: "مصطفى مخلوف، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، صلاح محسن، بيرسي تاو، أليو ديانج، حمزة علاء، كريستو، كريم نيدفيد، كريم فؤاد".