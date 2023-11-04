السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة 170 قطعة حشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رشدي علي قاسم رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح حامد عبد الحليم، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار مصطفى سعد الشويح، وسكرتير المحكمة عمرو زكى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5946 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم " ع.ا.س" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم وعقب تنفيذ القرار وتواجد المتهم بمكان ضبطه ابصرته القوة ممسكا جوال بلاستيكي فتم ضبطه وانتزاعه منه وبفض محتوياته، تبين أنه يحوي علي عدد 169 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على قطعة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.