رئيس حزب الإصلاح والنهضة لـ"اكسترا نيوز": نتنياهو فاشل ويعرض المنطقة لخطر حقيقى

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الموقف المصري موقف مشرف، موكدًا أنه أحبط مخطط إسرائيل وهو التهجير القسري للفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن دائمًا ما تحبط مصر مخططات الكيان الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية.

وأضاف، عبد العزيز، أن العالم يدفع أثمان باهظة بسبب الحرب على الشعب الفلسطيني، وهذا ما أكده وزراء خارجية البلدان العربية في الأيام الماضية، فالمشاهد التي تنتشر لا يتحملها إنسان.

ونوّه هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن ما يحدث في فلسطين جريمة حرب، مشيرًا إلى أن نتنياهو فاشل عسكريًا وسياسيًا، وهو يعلم ذلك، قائلًا: "نتنياهو يعرض المنطقة لخطر حقيقي".