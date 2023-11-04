السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: نتنياهو منع دخول الأموال القطرية والضرائب والعمالة

سمير فرج
سمير فرج

تحدث اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن الوضع الإقليمي والدولي والمحلي، وأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام.

 

وقال فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن إيران تواجه أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، وأنها لا تستطيع تصدير النفط أو استخدام أموالها المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، مشيرا إلى أنها تحاول الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة عبر قوتها العسكرية والصاروخية.

 

وأضاف أن غزة تشهد تطورات جديدة في ظل التوتر مع إسرائيل، وأن نتنياهو يسعى إلى تشديد الحصار على القطاع ومنع دخول الأموال القطرية والضرائب والعمالة، ما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في أعلى معدلات البطالة في العالم.

 

واختتم حديثه بالإشادة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبيته الكبيرة بين المصريين، قائلا إنه حقق أمنيات الشعب وأنجز مشروعات تنموية عملاقة ورفض الخضوع للضغوط الخارجية، وأنه يقود مصر نحو المستقبل بحكمة وشجاعة.

غزة إسرائيل نتنياهو عبد الفتاح السيسي صالة التحرير العقوبات الامريكية

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