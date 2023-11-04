أبو بكر بشير: متظاهرو لندن يصفون إسرائيل بدولة الإرهاب

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لندن، إن المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن يحافظون على تقليد أسبوعين بالتظاهر يوم السبت من كل أسبوع بالنزول إلى الشارع دعمًا لفلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف بشير، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهتافات كلها في وسط لندن داعمة لفلسطين والجميع يرتدي الكوفية الفلسطينية ويهتفون بالحرية لفلسطين من النهر إلى البحر، مؤكدًا أنهم يطالبون بضرورة إنهاء الاحتلال ويصفون إسرائيل بدولة الإرهاب.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أنه مع توالي الصور من داخل قطاع غزة التي تبين قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف وحتى الفارين من القصف إلى أماكن قيل أنها آمنة، باتت الرسائل كلها داعمة لفلسطين ومهاجمة للاحتلال وجرائمه لا سيما بحق النساء والأطفال.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الرسالة الأهم هي أن المتظاهرين في لندن يطالبون الحكومة البريطانية بوقف الدعم المطلق وغير المحدود لإسرائيل، مشيرًا إلى أنهم يتهمون حكومتهم بالمشاركة في عمليات القتل في غزة.