السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد استهداف الاحتلال المدارس فى فلسطين

مدارس فلسطين
مدارس فلسطين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عبر شاشتها، تناولت خلاله استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدارس في فلسطين.

جيش الاحتلال يستهدف المدارس في فلسطين

مدرسة الفاخورة 

تقع المدرسة في مخيم جباليا وتؤوي آلاف النازحين، واستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في 4 نوفمبر 2023، حيث أسفر القصف عن استشهاد وإصابة العشرات.

مدرسة أسامة بن زيد

تقع المدرسة في شمال قطاع غزة واستهدفها الاحتلال في 3 نوفمبر 2023 وأسفر القصف عن استشهاد وإصابة العشرات. 

مدرسة مخيم جباليا 

تقع المدرسة في مخيم جباليا وتؤوي آلاف النازحين، استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في 2 نوفمبر 2023، أسفر القصف عن استشهاد وإصابة العشرات.

مدرسة أبو عاصي

تقع المدرسة في مخيم الشاطئ وتؤوي آلاف النازحين، استهدفها الاحتلال في 2 نوفمبر 2023، وأسفر القصف عن استشهاد وإصابة العشرات.

مدرسة برقة 

تقع شمال غرب نابلس، استهدفها الاحتلال في 23 أكتوبر 2023، وأسفر القصف عن إصابة معلم وطالب. 

جيش الاحتلال المدارس فلسطين القاهرة الإخبارية

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