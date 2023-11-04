السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: لا يمكن تبرير أحداث القتل المؤسفة فى غزة

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها، متابعًا: "لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المُدانة، باعتبارها إعمالًا للحق الشرعي في الدفاع عن النفس".

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة ونقلته قناة "إكسترا نيوز" إن سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل المدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ، بالإضافة لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعًا شرعيًا عن النفس بأي حال".

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