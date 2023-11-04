"تعليم الإسكندرية" تعقد اجتماعًا لمتابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعًـا مع مديري وأعضاء المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية والعمل على النهوض والإرتقاء بها.

جاء ذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام ونوران أبو علي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، وأشاد مدير المديرية بجهود جميع الأعضاء خلال الفترة السابقة.

وأكَّد أبو زيد، على ضرورة التركيز على متابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، وتفعيل لائحة الانضباط وتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب وتنمية وتعزيز مهاراتهم الحياتية وإزالة أية معوقات قد تؤثر على الارتقاء بالعملية التعليمية.

وفي سياق آخر، شهد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية اليوم، فعاليات احتفال إدارة العجمي التعليمية بنصر أكتوبر المجيد تحت رعاية وبحضور بسيوني محمد مدير عام الإدارة ومحمد السُّني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهبة سليمان وكيل الإدارة وجمال الطلخاوي رئيس مجلس أمناء الإدارة وأعضاء المجلس، وبطلين من أبطال أكتوبر ولفيف من القيادات التربوية بالمديرية وإدارة العجمي التعليمية.

وتفقد مدير المديرية الاسبوع الماضي تفقدية معرض نصر أكتوبر المجيد وساعة الصفر والذي نظمه مجمع مدارس بشاير الخير بإدارة غرب التعليمية والذي ضم ماكيتات للدبابات المصرية والمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة منها مشروع استصلاح الأراضي والصوبات الزراعية والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع حياة كريمة ومشروع بشاير الخير للقضاء على العشوائيات، ومشروع الطاقة الشمسية، ومشروع الاستزراع السمكي ومدينة دمياط لصناعة الأثاث ومحور المحمودية شريان الحياة بالإسكندرية وغير ذلك من المشروعات القومية التنموية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.