السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التحالف الوطنى: 50 شاحنة من المساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن بدء المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة.

 وأكد التحالف، عبرموقعه، أن المرحلة الثانية تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطنيين.

من جهته، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن إطلاق القافلة الثانية من المساعدات الإغاثية والغذائية للشعب الفلسطيني، تأتي تحت عنوان قافلة "جسر القاهرة" من بنك الطعام المصري، وذلك بمساعدة المتبرعين المصريين.

 

إرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، إن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني؛ وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر.

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استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة

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ودعا الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، جميع دول العالم إلى إرسال مزيد من المساعدات، بعد أن أوشكت المواد على النفاد، وبهدف استكمال جسر المساعدات البري بين الدولتين.

 

تسليم الدفعة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

كما سلمت جمعية الهلال الأحمر، الدفعة الحادية عشرة من المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع نظيره الفلسطيني.

يأتى ذلك، فيما تم الانتهاء من تقديم ما يقرب من 5900 طن مساعدات إنسانية وإغاثية من مصر إلى الأشقاء في غزة، وأيضًا تسليم ما يزيد على 6 آلاف طن لقطاع غزة، إذ بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 374 شاحنة تتضمن 1496 طن أدوية و1393 أغذية و2059 طن مياه، و320 طن ملابس ومواد أخرى، 32 طن خيام.

التحالف الوطني للعمل الأهلي المساعدات الاغاثية قطاع غزة المساعدات الإنسانية بنك الطعام المصري

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