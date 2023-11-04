السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البطريرك يونان يعقد اجتماعًا لكهنة إيبارشية بيروت

البطريرك يونان
البطريرك يونان

عقد  البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، اجتماعًا لكهنة إبارشية بيروت البطريركية، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي، المتحف، بيروت.

وشارك في الاجتماع مار متياس شارل مراد، النائب العام لإبارشية بيروت البطريركية، ومار إسحق جول بطرس، مدير إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية بدير الشرفة ومسئول راعوية الشبيبة، والآباء الخوارنة والكهنة الذين يخدمون في الدائرة البطريركية ورعايا إبارشية بيروت البطريركية ودير الشرفة.


خلال الاجتماع، وجّه غبطة البطريرك كلمة أبوية إلى الأساقفة والخوارنة والكهنة، شدّد خلالها على أهمّية أن يكونوا "رسلًا للرب يسوع وللكنيسة المقدسة، وأن يحافظوا على الأمانة في القيام بمسئولية خدمتهم، لأنّهم مؤتمَنون على تأدية الخدمة الكنسية بروح الرب"، سائلًا الرب "أن يؤهّلهم كي يكونوا على الدوام القدوة الصالحة للمؤمنين بالسيرة والعمل المتفاني في الخدمة بهدف خلاص النفوس".


وتحدّث غبطته عن تفاصيل اجتماعات الدورة الأولى من الجمعية العامّة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة الروماني الذي شارك فيه غبطته وترأّسه قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان طوال شهر أكتوبر الماضي، بعنوان: "من أجل كنيسة سينودسية: شركة ومشاركة ورسالة".

كما جرى التطرّق إلى شئون الخدمة الروحية والراعوية وتحدّياتها في هذه الظروف العصيبة.

وهنّأ غبطتُه وجميعُ الحاضرين المطران شارل مراد بمناسبة عيد شفيعه القديس شارل بورومي، والمصادف في الرابع من تشرين الثاني، متمنّين له الصحّة والعافية والتوفيق في خدمته.

وفي ختام الاجتماع، منح غبطته جميع الحاضرين بركته الرسولية، محمّلًا إيّاهم تحيّة البركة والمحبّة الأبوية لجميع المؤمنين في لبنان، ومهنّئًا الجميع ببدء السنة الكنيسة الجديدة مع أحد تقديس البيعة، الذي يصادف يوم الغد بحسب الطقس السرياني الأنطاكي.
وكان قد احتفل غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بالقداس الإلهي بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية، وذلك على مذبح كنيسة دير سيّدة النجاة البطريركي- الشرفة، درعون- حريصا، لبنان.

مار اغناطيوس بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي أبرشية بيروت الكرسي البطريركي

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