"الهباش": الاحتلال يعمل وفق خطة معلنة تهدف لإنهاء الوجود الفلسطينى فى غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق خطة معلنة تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار الهباش، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريًا إلى جنوب القطاع.

العالم يقف موقف المتفرج

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليًا في عمليات التهجير القسري في قطاع غزة.