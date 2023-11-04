السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التحالف الوطني": سنقدم دعمًا لمرافقى مصابى أهل غزة خلال تلقيهم العلاج بمصر

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني، أن التحالف سيلعب دورا بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات العريش والشيخ زويد.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي": "سنتوجه بكافة أشكال الدعم للمرافقين صحبة الحالات المصابة والجرحى الذين يتلقون علاجهم داخل المستشفيات المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وتابع: "مصر دورها رائد وهي الدولة العربية الأولى التي قدمت دعما على المستوى الشعبي والسياسي والمجتمعي مع الشعب الفلسطيني".

وواصل: "مستعدون تماما وجاهزون لأي مساعدات تطلبها أسر المصابين الفلسطينيين، أو المرافقين، لن نتأخر عنه سواء دعما عينيا أو معنويا، وتلك هي رسالتنا بنقدمها وواجبنا تجاه أشقائنا في غزة".

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