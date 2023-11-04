السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى: اليوم يبدأ جسر برى بالأراضى الفلسطينية بواقع 50 شاحنة يوميًا

الدكتور طلعت عبدالقوي
الدكتور طلعت عبدالقوي

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل القافلتين الجديدتين اللتين تحملان مساعدات غذائية وعلاجية إلى غزة، مؤكدًا أن المرحلة الأولى قد انتهت من إرسال القافلات الإنسانية، والتي ضمت 108 قاطرات.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي": "تضمنت القوفل ضمن المرحلة الأولى 1000 طن مواد غذائية، وأدوية، وبطاطين وخيام، وأغطية".

شاحنات المساعدات ستتضمن أدوية تخص الحروق والكسور 

وأضاف: "اليوم بدأت المرحلة الثانية لإرسال المساعدات الإنسانية، وسيكون لدينا جسر بري يتضمن إرسال 50 شاحنة مساعدات يوميًا".

وتابع طلعت عبدالقوي: "تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والمواد الغذائية، والبطاطين وغيرها مما يحتاجه الجانب الفلسطيني".

وواصل: يتم التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتحديد الاحتياجات، بشكل دقيق، ويتم التركيز على كل الجوانب، خاصة تلك التي تتعلق بالمضادات الحيوية وأدوية الحروق والكسور.

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