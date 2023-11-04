تفاصيل جلسة كولر مع كريم الدبيس قبل مواجهة المقاولون في دوري نايل

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق عقب تناول وجبة الإفطار في فندق الإقامة، من أجل تجهيزه للتواجد أساسيا في مباراة المقاولون العرب المقرر لها في السابعة مساء اليوم.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"الدستور"، أن كولر يرغب في زيادة تركيز اللاعب قبل المباراة المرتقبة في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز بعد استبعاد التونسي علي معلول من المواجهة، بعد تأثره نفسيًا عقب إهدار ضربة جزاء في لقاء صن دوانز وشعوره بتحمل مسؤولية توديع البطولة الإفريقية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني ينوي الدفع باللاعب كريم الدبيس أساسيًا في الجبهة اليسرى في ظل غياب التونسي علي معلول، الذي قرر الجهاز الفني للفريق إراحته من مباراة اليوم.

وفي المقابل، يعقد السويسري محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لخوض مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، وذلك من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة التاسعة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

الأهلي يتفوق تاريخيًا علي المقاولون العرب في لقاء الفريقين

وسبق ولعب الأهلي والمقاولون العرب 80 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود المقاولون العرب للدوري العام موسم 1978-1979، حيث كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 16 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر هدفين، وهدف واحد لكل من اليو ديانج ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 57 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 140 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاثة مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما.