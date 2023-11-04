السبت 04 نوفمبر 2023
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باحث: الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية تاريخي ومحوري

جريدة الدستور

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية تاريخي ومحوري، ويمتد إلى أكثر من 75 عاما، للعديد من الاعتبارات التي تمتلكها الدولة المصرية، في هذا الملف على وجه التحديد.

وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن الدور المصري في دعم القضية اكتسب خصوصية واستثنائية كبيرة، منذ اندلاع حرب غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر، وهناك خصوصية دور مصر برزت وارتبطت بخصوصية التصعيد نفسه، المختلف عن أي تصعيد للنزاع بين جيش الاحتلال والمقاومة من قبل.

جهود مصرية مكثفة في دعم القضية الفلسطينية

وأوضح الباحث بالمركز المصري للدراسات، أن التصعيد بين طرفي الصراع، وما يشهده قطاع غزة من أحداث مختلف من حيث الكم والكيف عن السنوات الأخيرة الماضية، ويتضح في حجم الأزمات الإنسانية لسكان غزة، واختلاف الأهداف والمضمون، ليذهب العدو إلى أبعد من تنفيذ عمليات ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، ويسعي إلى تصفية القضية من خلال تهجير أهالي القطاع.

 

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