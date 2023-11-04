محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرى أشمون والشهداء

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروعات بنسبة تنفيذ تجاوزت 85%، وتنوعت ما بين 1078 مشروعًا بأشمون بنسبة تنفيذ 83،6% و528 مشروعًا بالشهداء بنسبة 88،1%.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه قد بلغ عدد مشروعات التنمية المحلية بنطاق المركزين ما بين "مجمعات خدمية وزراعية" (40) مشروعًا، وإنشاء (14) مشروعًا وحدة إسعاف وإقامة (15) نقطة شرطة، و(8) مشروعات عمارات سكنية، وبلغ عدد مشروعات الري – الكباري (20) مشروعًا وذلك بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع الأبنية التعليمية

فيما بلغ إجمالي المشروعات بقطاع الأبنية التعليمية 137 مدرسة بنسبة تنفيذ 99،7%، و(45) مشروعًا لقطاع البريد بنسبة 99،7، و(64) مشروعا للشباب والرياضة بنسبة إنجاز 99،6%، وفيما يخص قطاع مياه الشرب – شبكات ومحطات بلغ عدد المشروعات (152) مشروع بنسبة 97%، و(136) مشروعًا بقطاع الصرف الصحي – شبكات خطوط طرد بنسبة تنفيذ 97،2%، ومحطات رفع صرف صحى 55 مشروع بنسبة 88،2%، ومحطات المعالجة صرف صحى 10 مشروعات بنسبة 36،3%، و162 وصلات منزلية مياه وصرف بنسبة 94،2%.

وأوضح المحافظ، أنه فيما يخص جملة المشروعات بالوحدات الصحية بلغ 62 مشروع بنسبة 91،9%، ومشروعات التضامن الإجتماعى 16 مشروع بنسبة 96%، و42 مشروعًا للأسواق والمواقف ونقط الإطفاء بنسبة 79،5%، وبلغ عدد مشروعات قطاع الغاز 81 مشروع بنسبة إنجاز 84%، و81 مشروع شبكة ألياف ضوئية بنسبة 81،6%، ومشروعات الرى وتبطين الترع بلغ عدد المشروعات 82 بنسبة 76،1%، و113 مشروع أبراج محمول بنسبة تنفيذ 80،9 %، وإقامة 16 مشروعًا لمحطات السكة الحديد بنسبة 73،9%، و162 مشروعًا بقطاع الكهرباء بنسبة 58،5%، وفى قطاع الطرق الداخلية بلغ جملة المشروعات 81 مشروع والطرق الرئيسية 12 مشروع بنسبة 77،6%.

متابعة مستمرة

وأكد محافظ المنوفية، حرصه ومتابعته المستمرة والميدانية لكافة مشروعات المبادرة الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى وموقف تسليم المشروعات المنتهية للارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية ومختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات بإستخدام أحدث الوسائل والنظم المتطورة وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لنهو المشروعات في أقرب وقت، لافتًا أنه جارى العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالى محافظة المنوفية.