السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جلسات نفسية في تدريبات الأهلي للمستبعدين بعد خسارة بطولتي السوبر والدوري الإفريقي

مران الأهلي
مران الأهلي

حرص أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد إجتماع مع لاعبي الفريق المستبعدين  من مواجهة المقاولون العرب الليلة في إطار الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري الممتازمن أجل تحضيرهم للمباريات المقبلة 

وكشف مصدر مسئول أن جلسة الطبيب النفسي مع اللاعبين جاءت بناءًا علي تكليف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل تجهيز الجميع والتي تأتي بعد أيام قليلة من وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

أدى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي المستبعدين من قائمة مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري صباح اليوم مرانًا قويًا علي ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم كلا من محمد الشناوي وعلي معلول وحسين الشحات وأكرم  توفيق ومحمود كهربا ومروان عطية ومعتز محمد ومحمد زعلوك ومحمود متولي.

ويرغب كولر في استعادة اللاعبين الحافز النفسي بعدما تسرب إليهم في الفترة الأخيرة إلي التشبع الكروي بعد تحقيق 5 ألقاب مختلفة في الموسم الماضي.

تفاصيل مران الأهلي قبل مباراة المقاولون العرب

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

مارسيل كولر، المدير الفني، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة في لقاء المقاولون العرب.

واجتمع مارسيل كولر والجهاز الفني باللاعبين، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على هامش المران الجماعي.

ومنح كولر بعض اللاعبين جانبًا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم. 

وواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، تدريباته التأهيلية تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج المحدد له للتعافي من الإصابة. 

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية وتدريبات محددة لعناصر الدفاع والهجوم بالفريق. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

أحمد أبوالوفا طبيب نفسي الاهلى كولر المقاولون العرب الدوري الإفريقي

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب فى "دورى نايل" والقنوات الناقلة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة المقاولون فى دورى نايل

طبيب الأهلي يحدد موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة أمام سيمبا التنزاني

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

التحقيق مع 15 فتاة ليل وراقصتين بملاهي الجيزة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مكالمة "التحذيرات" تظهر للعلن.. إيران لبريطانيا: المقاومة تُقاتل الاحتلال في فلسطين

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

انتظام حركة السيارات بمواقف كفر شكر بالقليوبية.. والأهالي: نشكر الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية