جلسات نفسية في تدريبات الأهلي للمستبعدين بعد خسارة بطولتي السوبر والدوري الإفريقي

حرص أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد إجتماع مع لاعبي الفريق المستبعدين من مواجهة المقاولون العرب الليلة في إطار الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري الممتازمن أجل تحضيرهم للمباريات المقبلة

وكشف مصدر مسئول أن جلسة الطبيب النفسي مع اللاعبين جاءت بناءًا علي تكليف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل تجهيز الجميع والتي تأتي بعد أيام قليلة من وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

أدى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي المستبعدين من قائمة مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري صباح اليوم مرانًا قويًا علي ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم كلا من محمد الشناوي وعلي معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق ومحمود كهربا ومروان عطية ومعتز محمد ومحمد زعلوك ومحمود متولي.

ويرغب كولر في استعادة اللاعبين الحافز النفسي بعدما تسرب إليهم في الفترة الأخيرة إلي التشبع الكروي بعد تحقيق 5 ألقاب مختلفة في الموسم الماضي.

تفاصيل مران الأهلي قبل مباراة المقاولون العرب

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

مارسيل كولر، المدير الفني، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة في لقاء المقاولون العرب.

واجتمع مارسيل كولر والجهاز الفني باللاعبين، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على هامش المران الجماعي.

ومنح كولر بعض اللاعبين جانبًا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم.

وواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، تدريباته التأهيلية تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج المحدد له للتعافي من الإصابة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية وتدريبات محددة لعناصر الدفاع والهجوم بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.