السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يؤكد أهمية حياة كريمة وتكافل وكرامة فى تحقيق الأمن الغذائى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيندي ماكين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف، وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين.

وأعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي عن متابعتها وتقديرها المشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

السيسي الأمن الغذائي التغذية المدرسية حياة كريمه تكافل وكرامة برنامج الغذاء العالمي وزير الزراعة

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مفاجأة فى الكشف عن صوت مصر فى الكرة الذهبية 2023

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى.. المارد الأحمر يُجهض مساعى الزمالك وبيراميدز

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

30 مليونًا أجر ورقص فى ديسكوهات.. شائعات نالت من محمد سلام بعد اعتذاره عن عرض مسرحى تضامنًا مع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش علي دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة