الرئيس السيسى يؤكد أهمية حياة كريمة وتكافل وكرامة فى تحقيق الأمن الغذائى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف، وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين.

وأعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي عن متابعتها وتقديرها المشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.