السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

30 مليونًا أجر ورقص فى ديسكوهات.. شائعات نالت من محمد سلام بعد اعتذاره عن عرض مسرحى تضامنًا مع غزة

محمد سلام
محمد سلام

تصدر الفنان الشاب محمد سلام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد أن اعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي".

وقال محمد سلام، خلال فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "المفروض أني كنت أسافر بكرة للسعودية عشان أستعد للمشاركة في مسرحية (زواج اصطناعي) واللي من المفروض أنها تتعرض يوم 30 أكتوبر، والمسرحية كوميدية استعراضية يعني فيها ضحك ورقص وأغاني، والمفروض أننا نعرض في وسط الأحداث اللي شغالة في غزة وأخواتنا شغالين يموتوا وبيتقتلوا".

شائعات حول محمد سلام

وخلال الأيام الماضية نال محمد سلام مجموعة من الشائعات؛ فخلال الساعات الماضية انتشر فيديو لمحمد سلام من العرض الخاص لفيلم "عمهم" بطولة محمد إمام، والذي أقيم قبل أكثر من عام وتمت السخرية منه على أنه في أحد الملاهي الليلية بعد اعتذاره عن العرض المسرحي بسبب غزة؛ إلا أن عددًا كبيرًا من النشطاء المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دافعوا عن سلام ونشروا التوقيت والمناسبة الحقيقية لتواجد محمد سلام وهو العرض الخاص، مما أحبط النيل منه في هذه المناسبة.

وخلال الساعات الماضية وبطريقة خبيثة انتشرت شائعات تعاقد محمد سلام على حملة إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية المصرية استغلالًا لموقفه الأخير، وأنه يتقاضى أجرًا بقيمة 30 مليون جنيه، مما أثار حفيظة البعض، وعلم "الدستور" عدم تعاقد محمد سلام على أي حملة إعلانية خلال الفترة الحالية سواء للشركة المذكورة أو غيرها.

عقب اعتذاره عن عرض "زواج اصطناعي".. ما العلاقة التي ربطت بين محمد سلام ومحمد علي كلاي؟

ومن الشائعات القوية التي أحاطت بسلام أن إحدى المنصات رفضت وجوده في الجزء الثامن من "الكبير أوي" بطولة النجم أحمد مكي والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وقالت مصادر إن هذا لم يحدث ولن يحدث ولم تفرض أي منصة شروطها على الشركة المنتجة لاختيار فنان أو استبعاده، وأن الشركة المنتجة "سينرجي" سيدة قرارها في اختيار الأبطال، وأن الشائعة ليس لها أساس من الصحة وخرجت من السوشيال ميديا ولم تناقش من الأساس.

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