السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهدى مصابى غزة باقة ورد.. ويوجه بتقديم أقصى رعاية لهم

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، مستشفى الرمد التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ٦ مصابين من قطاع غزة، في أثناء إقامتهم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتهم في الحرب على غزة.

​​​​وقدم محافظ بورسعيد باقة من الزهور للمصابين ووجة بتقديم كل سبل الدعم لهم خاصة الدعم النفسي خصوصًا بعد الظروف التي مروا بها خلال الأيام السابقة.

ومن جهتم، أكد المصابون دعم الدولة المصرية ومساندتها الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مصر دائمًا كانت كتفًا بكتف في تقديم كل المساعدات والخدمات الطبية للمرضى والمصابين.

6 فلسطينيين يتلقون العلاج بمستشفيات بورسعيد

يذكر أن استقبل مستشفى الرمد ٦ مصابين من الأحداث في غزة، وكان في استقبال المصابين أطقم طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وعدد من طواقم التمريض، والأطباء الإداريون، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة فور وصولهم عن طريق سيارات إسعاف مصرية مجهزة، بعد إتمام إجراءات الدخول، وفي إطار ما يجري تقديمه من خدمات صحية للمصابين بالمستشفيات المصرية.

وبدأت الفرق الطبية في تقديم الخدمة للمصابين الآن، وذلك بعد تسكينهم في الأماكن التي جرى تجهيزها بمستشفى الرمد، وذلك وسط جاهزية كاملة لتقديم كل الخدمات اللازمة للحالات.

محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة
فلسطين الحرب مصابين غزة بورسعيد

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