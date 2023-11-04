المطران عطا الله حنا: نطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم السبت، إننا نطالب مجددا بوقف العدوان على غزة الذي أدى إلى كثير من المأسي والكوارث الإنسانية، حيث استهداف المستشفيات ودور العبادة والمدنيين، حيثما كانوا وأينما وجدوا.

وتابع: هذه الجرائم المروعة التي ترتكب في غزة لا يمكن أن تستمر، ويجب أن تتوقف حقنًا للدماء ووقفًا لقتل الأبرياء ونشر الدمار والخراب في غزة المنكوبة أصلا.

وأوضح: كافة أصحاب الضمائر الحية في عالمنا والذين تتسع رقعتهم يوما بعد يوم هم مطالبون بأن يتوحدوا معا وسويا، كل من موقعه بالطريقة التي تناسبه في المطالبة بوقف جريمة العصر ووقف هذه الحرب، وهذا العدوان الذي يدفع فاتورته الأبرياء المدنيون من أبناء شعبنا.



نرفض الإرهاب

وأضاف: نرفض مظاهر الإرهاب والعنف بكل أشكالها وألوانها وما يحدث اليوم في غزة هو قتل بالجملة لشعب أعزل محاصر منذ سنوات وخاصة شريحة الأطفال التي تقتل بدم بارد.



واختتم: أوقفوا هذه الحرب ونتمنى أن تتكثف الجهود خلال الساعات القادمة من أجل أن تتوقف هذه الحرب، فكفانا دماءً ودمارًا وآلامًا وأحزانًا في غزة وفي الضفة وفي هذه البقعة المباركة من العالم كلها.

وكشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل ارتكاب مجزرة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قصفت مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك نحو 150 شهيدًا وجريحًا في استهداف مدرسة الفاخورة.

وأضافت منى عوكل: "جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة"، مؤكدة أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ.

وتابعت: "تم استهداف بوابة مستشفى ناصر للأطفال، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما تم استهداف شقة في وسط غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات".