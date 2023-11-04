السبت 04 نوفمبر 2023
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مصر

"بحوث الصحراء" يدرب مزراعو أراضي شمال سيناء على الممارسات الزراعية الصحيحة

بحوث الصحراء مع مزارعى
بحوث الصحراء مع مزارعى سيناء

نظم مركز بحوث الصحراء ورشة عمل مجتمعية بتجمع بغداد بمدينة الحسنة محافظة شمال سيناء لتدريب المنتفعين والمزارعين من أبناء سيناء والوادي علي كيفية الإدارة المثلي لأراضي التجمعات الزراعية بسيناء.

 وصرح د. حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأن هذه الأنشطة يقوم بتنفيذها المركز بتوجيهات مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضي ضمن خطة المركز والوزارة لرفع الوعي وتنمية قدرات المزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها، وكذا الوقوف علي أهم تحديات التنمية الزراعية التي تواجههم.

إنشاء عدد 18 تجمع تنموي زراعي بشبة جزيرة سيناء

 وأكد "شوقي" بأن هذه الأنشطة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المعارف والممارسات الزراعية وتحديد أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية، حيث نفذت العديد من المشروعات التنموية خاصة المشروعات الزراعية لخدمة أبناء سيناء والوافدين حيث قامت الوزارة بالإشراف على العديد من المشروعات الزراعية ولعل أبرزها إنشاء عدد 18 تجمع تنموي زراعي بشبة جزيرة سيناء.
وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء بأن هذا المشروع ساهم في استصلاح واستزراع ما يزيد عن 11 ألف فدان تخدم حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى وأن تلك التجمعات تعمل علي إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائها مع إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء لخلق مجتمع قادر علي مواجهة كافة التحديات.

 وخلال كلمته في افتتاح ورشة العمل، أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء بأن المحافظة تعمل جاهدة علي تذليل كافة التحديات التي تواجه المنتفعين بأراضي التجمعات الزراعية كما أكد  على أهمية التواصل مع كافة جهات الدولة لحل تلك التحديات.

 وأعرب الغندور عن سعادته ببدء العمل بالتجمعات الزراعية ومشاركته وزارة الزراعة بزراعة أول شجرة زيتون مع المزارعين من أبناء سيناء والوادي بتجمع ك 61 بغدد.

ومن جانبه صرح الدكتور عماد عوض منسق مشروعات التنمية المستدامة بسيناء بأن تلك الأنشطة تركز علي كيفية التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية ويتم من خلال هذه الفاعليات تدريب المزارعين والمنتفعين علي تنفيذ أفضل الممارسات الزراعية السليمة التي تعمل علي تحقيق أعلي إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

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وأوضح الدكتور أشرف حبيب الباحث بقسم خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء علي أهمية أعمال الخدمة الخاصة بالأراضي الجديدة وإضافة المقننات السمادية المطلوبة وفق الاحتياج الفعلي للنبات حيث تم خلال الورشة التدريب العملي علي أعمال الخدمة الزراعية.

 ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة حلمي أستاذ الفاكهة بمركز بحوث الصحراء علي ضرورة اختيار الأصناف المعتمدة والمناسبة لكل تجمع حسب طبيعة التربة ونوعية المياه موضحا من خلال التدريب العملي كيفية وضع الشتلات في الجور وحساب كميات الأسمدة وأنواعها.
ومن ناحية أخري أعرب المزارعين والمنتفعين من أبناء سيناء والوادي عن شكرهم لمركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة علي تنفيذ تلك الأنشطة وأكد المشاركون بأن إشراك المجتمع المحلي الزراعي المستفيد من مشروع التجمعات في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بسيناء ويعظم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

18 تجمع تنموي زراعي مدينة الحسنة بحوث الصحراء المزارعين من أبناء سيناء التنمية الزراعية

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