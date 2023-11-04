محافظ أسيوط: تركيب إنترلوك بشوارع ديروط الضيقة ضمن خطة التطوير

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء ضمن خطة التطوير والتجميل، في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030م، مشددا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لإنهاء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين واضفاء شكل جمالي.

مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة

وقال سعد، إن تركيب الإنترلوك مستمر بالحارات والشوارع الضيقة بشوارع ديروط والتي يصعب رصفها وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة.

وقال إنه جاري استكمال أعمال تركيب الانترلوك ضمن أعمال التطوير والتجميل بشوارع (إبراهيم أبو العيون، وصديق رضوان، وخالد بن الوليد) عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية

وأكد ضرورة المتابعة والمرور الدوري والمستمر لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر مسبقًا، لافتا إلى استمرار أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بمختلف المراكز والأحياء، لإعادة الشكل الحضاري للشوارع مرة أخرى كسابق عهدها وتوفير طرق امنة لتنقل المواطنين.

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك