السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب إنترلوك بشوارع ديروط الضيقة ضمن خطة التطوير

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء ضمن خطة التطوير والتجميل، في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030م، مشددا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لإنهاء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين واضفاء شكل جمالي.

مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة

وقال سعد، إن تركيب الإنترلوك مستمر بالحارات والشوارع الضيقة بشوارع ديروط والتي يصعب رصفها وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة.

وقال إنه جاري استكمال أعمال تركيب الانترلوك ضمن أعمال التطوير والتجميل بشوارع (إبراهيم أبو العيون، وصديق رضوان، وخالد بن الوليد) عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية

وأكد ضرورة المتابعة والمرور الدوري والمستمر لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر مسبقًا، لافتا إلى استمرار أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بمختلف المراكز والأحياء، لإعادة الشكل الحضاري للشوارع مرة أخرى كسابق عهدها وتوفير طرق امنة لتنقل المواطنين.

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى الشوارع خطة التطوير والتجمل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تركيب بلاط الأنترلوك مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير

مواد متعلقة

لإضفاء المظهر الحضارى على الشوارع.. تركيب الإنترلوك بالقوصية وصدفا فى أسيوط

محافظ أسيوط: تنظيم ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الدستورية" تقضى بضرورة عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش

تحرك عاجل من البرلمان العربى ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية فى مخيم الشاطئ بغزة