5 شروط للتقدم فى وظيفة معاون نيابة لخريجى 2023

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية أن تسجيل طلبات التعيين إلكترونيًا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

شروط التقدم بوظيفة معاون نيابة لخريجى 2023

وحددت هيئة النيابة الإدارية الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023، حيث جاءت الشروط على النحو التالي:

1- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.



2- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.



3- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.



4- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.



5- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.