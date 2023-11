فى الذكرى الـ60 لرحيله.. أعمال جديدة فى نوفمبر تكشف غموض اغتيال جون كينيدى

11/4/2023 1:20:58 AM

تسلط أفلام ومسلسلات أمريكية جديدة الضوء على إرث الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي وحياته واغتياله في نوفمبر الجاري، وذلك في الذكرى الـ60 لوفاته وما تحمله من ذكريات قوية ومليئة بالغموض، حيث إن الأسئلة حول ما حدث في ذلك اليوم لا تزال قائمة، فلم يتوقف مقتل جون كنيدي في مدينة دالاس أبدًا عن كونه محورًا للعديد من النظريات.

وتقدم ثلاث شبكات أمريكية كبرى وهي "ناشيونال جيوجرافيك، وباراماونت بلس، وهيستوري" وجهات نظر مختلفة تمامًا ولكنها شاملة لتغطية ليس فقط عملية الاغتيال التي جعلت الأمريكيين يشعرون في عام 1963 بالحزن وعدم التصديق، ولكن أيضًا الرجل الذي تحدى فكرة أن الأمريكيين سينتخبون شخصًا ما صغير جدًا في السن إلى أعلى منصب في البلاد.

قناة ناشيونال جيوجرافيك: "JFK: One Day In America"

تعرض قناة "ناشيونال جيوجرافيك" السلسلة الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء "JFK: One Day In America" لأول مرة، غدا الأحد، ويتم بثه على منصتي البث "ديزني بلس وهولو" بعد غد الاثنين.

السلسلة الوثائقية التاريخية تُعرض على 3 حلقات تحمل عناوين "اغتيال"، و"مطاردة"، و"انتقام"، وتقدم وصفًا شاملًا ليوم الاغنيال الذي غيّر أمريكا، وتنسج لقطات أرشيفية مع شهادة رئيسية من بعض آخر الشهود الباقين على قيد الحياة دقيقة بدقيقة لهذا الحدث المحوري، بالإضافة إلى عرض لقطات ملونة جديدة وشهادات من الذين كانوا موجودين في موقع الاغتيال وقتها والذين يشارك بعضهم قصصهم لأول مرة.

من بين الشهود بيجي سيمبسون، مراسلة وكالة أسوشيتد برس الوحيدة التي كانت تعمل في ولاية تكساس عام 1963 وشاهدة عيان على إطلاق النار على لي هارفي أوزوالد الذي اغتال كينيدي؛ ورستي روبينز، ضابط شرطة دالاس الذي كان يعرف جاك روبي، الرجل الذي قتل أوزوالد.

كما أجرت ناشيونال جيوجرافيك مقابلة مع كلينت هيل، عميل الخدمة السرية المخصص لجاكي كينيدي السيدة الأولى لأمريكا آنذاك، الذي قفز على السيارة المتحركة وحاول مساعدة السيدة الأولى بعد الطلقات الأولى، وعميل الخدمة السرية لانديس، الذي كان في أول موكب رئاسي له على الإطلاق أثناء الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مقابلة مراسل البيت الأبيض سيد ديفيس، الذي كان في الغرفة أثناء أداء ليندون جونسون اليمين على متن طائرة الرئاسة بعد وقت قصير من الاغتيال؛ وكذلك بويل فرايزر، الذي قاد أوزوالد للعمل في ذلك الصباح في مستودع الكتب المدرسية في تكساس، وعامل متجر أحذية دالاس جون بروير، الذي ساعد السلطات في العثور على لي هارفي أوزوالد؛ روث باين، صديقة مارينا زوجة أوزوالد، التي عاشت معها وقت الاغتيال؛ وأقرب الشهود المدنيين الأحياء على إطلاق النار، جايل وبيل نيومان.

يعرض المسلسل الوثائقي تسجيلات إذاعية للشرطة من على الأرض في ذلك اليوم المحوري بينما كانت سلطات إنفاذ القانون تبحث عن مطلق النار حيث قام صانعو الفيلم بتضمين تسجيلات إرسالية منذ إطلاق النار على ضابط شرطة دالاس جي دي تيبيت في ولاية تكساس عندما تم القبض على أوزوالد.

قناة باراماونت بلس: "JFK: What the Doctors Saw"

أما قناة باراماونت بلس فتقدم الفيلم الوثائقي "JFK: What the Doctors Saw" 14 نوفمبر، من إخراج باربرا شيرر، والذي يقدم أدلة جديدة وشهودًا طبيين يتحدثون الآن علنًا بعد تعرضهم للترهيب لعدم التحدث في ذلك الوقت.

ويعرض هذا الفيلم ملاحظات طبية صارخة حول جروح جون كنيدي عندما كان سبعة أطباء في غرفة الطوارئ بمستشفى باركلاند، والذين اجتمعوا مرة أخرى لمناقشة ما رأوه وتذكر كيف أخبرهم المسؤولون بعدم قول أي شيء في لقطات لم تُشاهد من قبل من هذا اللقاء لمسعفي الطوارئ.

وعلى وجه التحديد، سيكشف الفيلم عن الجرح القاتل، وهو ثقب رصاصة في حلق جون كنيدي، وهو عكس ما قاله المسؤولون لوسائل الإعلام، حيث يتحدى هذا الادعاء وجهة نظر الحكومة الرسمية بأن أوزوالد تصرف بمفرده، ويتناول هذا الفيلم الوثائقي أيضًا التناقضات في التشريح الرسمي للجثة، مما يثير المزيد من الأسئلة حول عدد الرصاصات التي أصابت الرئيس ويلقي بظلال من الشك على الموجود في كتب التاريخ حول من قتل جون كنيدي.

قناة هيستوري: "Kennedy"

ويعرض المسلسل الوثائقي "Kennedy"على قناة هيستوري من 18 إلى 20 نوفمبر، وهو مكون من ثلاث حلقات متتالية مدة كل منها ساعة واحدة، للمخرج أشتون جليكمان والذي يسرد القيادة الرائعة والطموحة لجون كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة.

وتشمل الأحداث التي تمت تغطيتها في الحلقات تجارب جون كنيدي خلال الحرب العالمية الثانية، وأزمة الصواريخ الكوبية، وسباق الفضاء، وحركة الحقوق المدنية، وغيرها من القضايا.

وقام منتجو السلسلة الوثائقية بجمع 70 مقابلة جديدة مع أولئك الذين لديهم خبرة جيدة في تاريخ جون كنيدي، بما في ذلك ابنة أخته كاثلين كينيدي، وكونان أوبراين الممثل والعضو القديم في مجلس إدارة مؤسسة مكتبة جون كنيدي، والممثل بروس جرينوود، الذي سبق له تقديم شخصية كينيدي في الفيلم الأمريكي الشهير " Thirteen Day"، وإيلين ماكنمارا الصحفية الحائزة على جائزة بوليتزر.

وتقدم السلسلة أيضا محادثات جديدة للمؤرخ الحائز على جائزة بوليتزر ديفيد إم كينيدي، والسياسي أنتوني شرايفر أحد أفراد عائلة كينيدي، وعدد من المساعدين الرئاسيين والمؤلفين والسياسيين والمؤرخين وكتاب السيرة الذاتية لإضافة منظور حول تأثير جون كنيدي على السياسة والثقافة.