السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد فؤاد سليم يوضح لـ"الشاهد" سر المقاتل المصرى

الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر إن " الحرب كانت صعبة للغاية، كنا أمام إمكانيات حديثة للغاية، ونحن لم نحظ وقتها إلا ببعض التكنولوجيا المحدودة للغاية من قبل الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين، وكانت القوى الكبرى في العالم تحجم مصر بشكل مباشر".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "الهوية المصرية ليست لها مثيل، ولذلك، يتعمد العدو دائمًا أن يضعف هذه الهوية؛ لأنها نقطة قوتنا الأساسية، وانتماء المقاتل المصري دائمًا لوطنه وليس أي شئ آخر، وحين ينظر المقاتل داخل الجيش لهويته، يستطيع الانتصار في أي معركة".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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