أحمد فؤاد سليم لـ "الشاهد": حرب 73 كانت نقطة مفصلية وعلمية فى حياتنا

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر: "حرب أكتوبر 73 كانت نقطة مفصلية وعلمية في حياتنا، فقد أحدثت لنا نقلة في ترتيبنا وتفكيرنا وتنظيمنا للحياة في المستقبل".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "لا نريد أن نظلم من خاض حروب مصرية قبلنا، لكن حرب أكتوبر 73 كنا نعتمد فيها ولأول مرة بشكل كامل على التكنولوجيا، حيث كانت بطل العمل حينها".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.