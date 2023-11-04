مدرب زد: كنا أخطر من الزمالك طوال المباراة

أبدى مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل موسم 2023-2024.

وكان زد قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة ببطولة الدوري مساء الجمعة بالجولة السادسة.

ويحتل فريق زد المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

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مجدي عبد العاطي: الزمالك لم تكن له فرص خطيرة بعد الهدف

وقال مجدي عبد العاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " أشكر اللاعبين فقد نفذوا 90% من التعليمات، الزمالك فريق كبير لكن الحظ حالف زد اليوم".

وأضاف: "بداية المباراة لم تكن موفقة بالنسبة لنا خاصةً أننا استقبلنا هدفًا بعد أول 3 دقائق لكن تركيز اللاعبين ساعدهم في العودة للمباراة وتحقيق الانتصار".

وتابع: "فريق الزمالك لم تكن له فرص خطيرة عقب الهدف على عكس فريق زد الذي سنحت له عدة فرص محققة خلال المباراة".

وواصل حديثه: "كنت حريصًا على دراسة الزمالك جيدًا قبل المباراة، وقمت بتغيير خطة اللعب واستغلال الاندفاع الهجومي للمنافس من أجل اللعب على الأطراف".

وكشف عبد العاطي: " فريق زد هدفه هو التواجد في أول 10 فرق بجدول الدوري، الإدارة ساعدتنا كثيرًا خلال الفترة الماضية على تكوين فريق قوي ومميز".

وأتم تصريحاته: "مصطفى زيكو لاعب كبيرة وصفقة تعبنا كثيرًا للحصول عليها، وكان هو اللاعب الأهم والهدف الأبرز بالنسبة لنا في سوق الانتقالات، والآن هو يقدم معنا مستويات رائعة".

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