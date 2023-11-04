أحمد فؤاد سليم: فى اليوم الأول من حرب أكتوبر أسقطنا عددًا كبيرًا من طائرات الفانتوم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر: "الحرب كانت مدهشة للغاية، ففي اليوم الأول، أسقطنا عددًا كبيرًا من طائرات الفانتوم، والتي تحتوي على كافة عناصر التكنولوجيا، وتتسبب في الشوشرة فكان الاستهداف الأكبر هو ضرب هذه الطائرات التكنولوجية".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "جيش العدو لم يتخيل خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذناها خلال حرب أكتوبر، وحين كانت تتحول الكتيبة إلى كتيبتين، واحدة هيكلية شكلًا مصنعة من الخشب، والثانية حقيقية بالكامل، وبذلك، نجحت خطة الخداع الاستراتيجي ضد العدو".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.