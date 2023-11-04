السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فؤاد سليم يروى لـ"الشاهد" قصة الجندى الشهيد "سيد راشد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وأحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر: “كان معنا في الجيش المصري أيام حرب أكتوبر 73، زميل يُدعى سيد راشد من الإسكندرية، ترك زوجته خلفه، معتقدًا أنه سيعود بعد أسبوع أو عشرة أيام، لكن مع اقتراب الحرب، طلب العودة لإحضارها إلى البلد، ووافقت القيادة على طلبه بعد إلحاح، ولكنه استشهد يوم اندلاع حرب 6 أكتوبر 1973".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "لم يُرزق الجندي بأطفال طوال زواجه، ولكن بعد سفره لزوجته، شاء القدر أن تحمل، ومع ذلك، استشهد راشد في الحرب قبل أن يرى ابنه، وجاء شقيق زوجة الجندي الشهيد، الذي كان جنديًا في أسوان، ليبشره بالمولود الجديد، لكنه وجد أن شقيقته أصبحت أرملة".

وأوضح سليم، أنه لحماية الجبهة الداخلية خلال الحرب، لم يعلم أهالي الشهداء باستشهاد أبنائهم فورًا، وأن قلة وسائل الاتصال في ذلك الوقت ساعدت في الحفاظ على الروح المعنوية للجبهة الداخلية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور. 

أحمد فؤاد سليم حرب اكتوبر الجيش المصرى سيد راشد الحرب

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