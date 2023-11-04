السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وفاة 6 جراء فيضانات "غير مسبوقة" اجتاحت توسكانا بإيطاليا

فيضانات
فيضانات

قالت السلطات في منطقة توسكانا بوسط إيطاليا، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم واثنين في عداد المفقودين بعد أن فاضت أنهار في أعقاب هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

 

وكانت هناك مخاوف من فيضان نهر أرنو على ضفتيه في مدينة فلورنسا التاريخية بعد أن غمرت المياه بلدات قريبة جراء الإعصار سيران، لكن أعلى مستوى للفيضان مر في منتصف الصباح دون حدوث أي وقائع كبيرة.

 

وقالت مونيا موني المستشارة الإقليمية لحماية المدنية "ما زال الموقف حرجا للغاية"، مشيرة على وجه الخصوص إلى كامبي بيزينتسيو، وهي بلدة تبعد نحو 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من فلورنسا.

 

وأضافت: "في بقية الأنحاء، انحسر الماء، لكن هناك وحلا ودمارا ناتجان عن حدث مثل هذا".

 

وأُجبر نحو 190 شخصا على إخلاء منازلهم، بما في ذلك 150 في كامبي بيزينتسيو حيث تضررت الوحدات السكنية الموجودة في الطابق الأرضي وغمرت المياه السيارات حتى منتصفها ويجوب رجال الإنقاذ الشوارع المغمورة بالمياه بزوارق مطاطية.

 

وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ وخصصت خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار) بشكل مبدئي لمساعدة المناطق الأكثر تضررا.

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