حسام داغر: تخرجت فى كلية الطب البيطرى لكن حبى للتمثيل طغى فى النهاية

قال الفنان حسام داغر، إنه سعى إلى شراء أثاث غرفة نوم الفنانة والراقصة سامية جمال بكل قوة، وذلك بعد أن تم بيع شقتها بما فيها من أثاث، معبرًا: "كان نفسي احتفظ بها وبكل تفاصيلها وكنت أخشى على هذه الغرفة من عدم التقدير".

غرفة نوم الفنانة سامية جمال

وأكد الفنان حسام داغر، خلال لقائه ببرنامج “معكم منى الشاذلي” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”، أن غرفة الفنانة الراحلة سامية جمال بها الكثير من الرسومات الدقيقة التي تشير إلى روحها الفنية الكبيرة.

وأضاف في حديثه، أنه تخرج في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وكانت هذه الكلية من ضمن رغباته بسبب حبه الشديد للحيوانات، لكن شغفه بالتمثيل بعد ذلك طغى عليه في النهاية، ولهذا لم يعد يعمل بمجال الطب البيطري الآن على الإطلاق.

ترك مجال الطب البيطري

وتابع: “قمت بعمل عملية تجميل خاطئة لكلب في الامتحان العملي للكلية، وذلك بسبب قلة حضوري للقسم العملي في الكلية أثناء الدراسة”.