أحمد كمال المنصورى: هزمنا الجيش الصهيونى بالعزيمة والإيمان بالله

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن جيش الاحتلال الصهيوني يمتلك المعدات والأدوات الحربية الحديثة لكنهم لا يمتلكون نفس قوة وشجاعة الجيش المصري الذي استعان بالله سبحانه وتعالى، معبرًا: "إسرائيل كان معاها أمريكا ولكن مصر معاها ربنا وكُتب لنا النصر في النهاية".

هزيمة العدو

وأكد اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أن الطائرة التي توجد في صلاح سالم الآن كانت طائرته التي استخدمها في مطاردة طائرات الاحتلال الصهيوني بحرب أكتوبر، معبرًا: "لازم أروح صلاح سالم كل احتفال بنصر أكتوبر وأجلس أتحدث أمام الطائرة وأعيد الذكريات التي حدثت على متنها".

معركة الـ13 دقيقة

وأضاف في حديثه أن معركة الـ13 دقيقة كانت من أصعب المعارك الحربية التي خاضها في تاريخ تواجده بالجيش المصري، معبرًا:" في معركة الـ13 دقيقة نفد الوقود من طائرتي وبالتالي اضطريت إلى الهبوط على أرض رملية بالقرب من العين السخنة، وبفضل الله نزلت أنا والطائرة سالمين".