السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد كمال المنصورى: هزمنا الجيش الصهيونى بالعزيمة والإيمان بالله

أحمد كمال المنصوري
أحمد كمال المنصوري

قال اللواء  طيار أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن جيش الاحتلال الصهيوني يمتلك المعدات والأدوات الحربية الحديثة لكنهم لا يمتلكون نفس قوة وشجاعة الجيش المصري الذي استعان بالله سبحانه وتعالى، معبرًا: "إسرائيل كان معاها أمريكا ولكن مصر معاها ربنا وكُتب لنا النصر في النهاية".

هزيمة العدو 

وأكد اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أن الطائرة التي توجد في صلاح سالم الآن كانت طائرته التي استخدمها في مطاردة طائرات الاحتلال الصهيوني بحرب أكتوبر، معبرًا: "لازم أروح صلاح سالم كل احتفال بنصر أكتوبر وأجلس أتحدث أمام الطائرة وأعيد الذكريات التي حدثت على متنها".

معركة الـ13 دقيقة

وأضاف في حديثه أن معركة الـ13 دقيقة كانت من أصعب المعارك الحربية التي خاضها في تاريخ تواجده بالجيش المصري، معبرًا:" في معركة الـ13 دقيقة نفد الوقود من طائرتي وبالتالي اضطريت إلى الهبوط على أرض رملية بالقرب من العين السخنة، وبفضل الله نزلت أنا والطائرة سالمين".

أحمد كمال المنصوري أحد أبطال أكتوبر الحياة بالخط العريض

الأكثر قراءة

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

رابط شغال.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

خبير اقتصادى: الحرب الإسرائيلية على غزة وراء ارتفاع أسعار النفط العالمية

الخيارات «صعبة».. كيف تتحرك إسرائيل فى الاجتياح البرى لغزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

الخيارات «صعبة».. كيف تتحرك إسرائيل فى الاجتياح البرى لغزة؟

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»