السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو زيد: تصريحات إسرائيل عن التهجير مثيرة للسخرية ولا تبرير لجرائمها فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن استنكاره التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أنها محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال أبو زيد، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر قناة "أون"، إن وزير الخارجية سامح شكري أوضح في مقابلته مع فضائية "سي إن إن"، أن الموقف المصري والعربي معروف وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن قبول أي حلول تمس بالحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.

وأشار أبو زيد إلى أن مصر تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية للمحاصرين، وتنسيق إجلاء الجرحى والمصابين والرعايا الأجانب من القطاع.

وأكد "أبو زيد" ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وحماية الأرواح والمدنيين الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي، الذي يرتكب جرائم إنسانية في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الاحتلال والحصار والاعتداءات الإسرائيلية.

تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية سامح شكري السى ان ان العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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