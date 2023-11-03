الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاطف الكحلوت: 50 شهيدًا وجريحًا فى الساعة الأولى لقصف إسرائيل لمستشفى الشفاء

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الدكتور عاطف الكحلوت، مدير مستشفى الإندونيسي في غزة، إن القصف اليومي لمستشفيات قطاع غزة أصبح شيئًا يعتاد عليه المواطنون، واليوم تم استهداف محيط مستشفى الشفاء على بعد ما يقرب من 100 متر، وثاني استهداف كان على بعد 200 متر.

وأضاف الكحلوت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة قناة "أون"، أن هناك حالة من الخوف والهلع الشديد تنتشر بين المواطنين والنازحين داخل المستشفى، كما تضرر المستشفى بشكل كبير للغاية، من خلال سقوط بعض أسقف المستشفى، كما سقط 50 شهيدًا وجريحًا في الساعة الأولى لقصف إسرائيل لمستشفى الشفاء.

مستشفى الاندونيسي غزة القصف مستشفيات قطاع غزة مسشتفى الشفاء خالد أبو بكر

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