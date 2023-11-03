الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محطة تل أبيب

التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، سوف يتوجه، غدًا السبت، إلى العاصمة الأردنية "عمَّان"، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويهدف الاجتماع لتنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، والذي يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلًا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين. 

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التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

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