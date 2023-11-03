الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعد الزنط: أتوقع اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل فى المستقبل القريب

سعد الزنط
سعد الزنط

أكد الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أن مصر تمثل قوة رادعة في المنطقة وتدافع عن الأمة العربية ضد أي تهديد.

وقال الزنط، في حواره مع مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن البعض يحاول استبدال القيادة المصرية بقوى أخرى، لكنهم لا يدركون أن مصر لها تاريخ ومكانة لا يمكن تجاهلها.

وتوقع الزنط اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على إنهاء وجود الدولة العبرية إذا دخلت في حرب معها، مشيدًا بدور الرئيس الراحل محمد أنور السادات في إهانة الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من سيناء.

وأكد الزنط، أن القيادة المصرية تملك الحكمة والرؤية في حماية أمنها القومي في أي مكان.

مصر سعد الزنط حقائق وأسرار صدى البلد مصر وإسرائيل حرب الرئيس الراحل محمد أنور السادات

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