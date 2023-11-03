زمن «WATCH IT».. المنصة المصرية تتقدم بقوة فى سوق الديجيتال بالأعمال الحصرية والكلاسيكية

حققت منصة «WATCH IT» الرقمية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت واحدة من أهم منصات المشاهدة المدفوعة مسبقًا فى المنطقة العربية، والشرق الأوسط ككل.

وحظيت المنصة بهذه المكانة فى وقت قصير جدًا، بعدما انطلقت انطلاقة قوية لتطوير المحتوى الذى تقدمه، وإنتاج أعمال خاصة بها، مع الاهتمام بالأعمال الشبابية على وجه التحديد، التى ابتعدت فيها عن الشكل الكلاسيكى للإنتاج الفنى والترفيهى.

صناعة النجوم الشباب بـ«بالطو» و«ريفو» و«على باب العمارة»

نجحت منصة «WATCHIT» فى تقديم عدد كبير من النجوم الشباب خلال الفترة الأخيرة، منهم من حصل على البطولة المطلقة للمرة الأولى، فى مغامرة كانت محسوبة بدقة شديدة، كان الاعتماد الأول فيها على تقديم وجبات درامية مكتوبة بشكل احترافى.

آخر هذه التجارب الناجحة كان مسلسل «على باب العمارة»، الذى انتهت المنصة من عرض حلقاته فى الأسبوع الماضى، ويُعد من أنجح التجارب التى قدمتها.

وحصل الفنان الشاب حاتم صلاح على فرصة البطولة المطلقة للمرة الأولى فى مسلسل «على باب العمارة»، الذى حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو نفس الأمر بالنسبة للفنانة الشابة آية سماحة، التى حصلت على بطولتها المطلقة الأولى أيضًا من خلال المسلسل.

كما ظهر عدد كبير من الوجوه الشابة فى المسلسل، إلى جانب تقديم خيرى سالم مخرجًا شابًا للمرة الأولى، وكذلك المؤلف مصطفى حمدى، فى تجربة من ١٠ حلقات مليئة بالكوميديا والدراما بشكل مختلف، تصدرت «الترند» لعدة أسابيع، من خلال نشر عدة مقاطع من المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعى.

هناك أيضًا مسلسل «بالطو»، الذى يعد من أبرز التجارب الدرامية والشبابية على الإطلاق، سواء على المنصات الرقمية أم الشاشات التقليدية، بعدما نجح فى تقديم وجبة درامية كوميدية بشكل مختلف.

واستطاع المسلسل تصدر قوائم «الترند» على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وكان اللافت فيه أن كل أبطاله وصناعه يقدمون تجربتهم الأولى، بداية من المؤلف أحمد عاطف فياض، الذى كتب سيناريو محكمًا ومختلفًا، جمع بين الكوميديا والإثارة والتشويق، وكذلك المخرج عمر المهندس، حفيد النجم الراحل فؤاد المهندس، فى تجربته الدرامية الأولى.

كذلك أُسندت البطولة بجرأة شديدة من المنصة للفنان الشاب عصام عمر، الذى قبل التحدى وقدم واحدًا من الأدوار الكوميدية المميزة، وكذلك البطولة النسائية للفنانة الشابة مريم محمود الجندى، وعدد من الوجوه الجديدة.

وحين عرض المسلسل على شاشات الفضائيات حقق نجاحًا آخر، ليضاف إلى النجاحات الأخرى التى حققها فى بداية عرضه.

هناك كذلك تجربة «ريفو»، التى جمعت بين الدراما والموسيقى، وكانت من التجارب الملهمة التى قدمتها منصة «WATCHIT»، واستطاعت من خلالها أن تقدم جيلًا جديدًا من «المطربين الممثلين»، وعلى رأسهم الفنان الشاب أمير عيد، بطل المسلسل، الذى ظهر كممثل للمرة الأولى، واستطاع أن يبهر الجمهور.

كما قدم المسلسل فنانين آخرين، مثل: تامر هاشم، وصدقى صخر، ومينا النجار، وحسن أبو الروس وغيرهم، إضافة إلى عدد من البطلات الشابات، منهن ركين سعد وسارة عبدالرحمن، بقيادة المخرج يحيى إسماعيل.

وبعد النجاح الساحق للجزء الأول من العمل، وعلى الرغم من أنه لم يكن مخططًا تقديم جزء ثانٍ، استجابت المنصة لطلب الجمهور، وبدأت فى تقديم الجزء الثانى من العمل بمعالجة مختلفة، والذى حقق نجاحًا كبيرًا يضاف إلى نجاح الجزء الأول.

تميز فى موسم رمضان.. وبطولة أولى لـ«طه دسوقى»

إلى جانب التجارب الثلاث الماضية، قدمت المنصة عدة أعمال أخرى ناجحة، كان من بينها مسلسل «تحقيق»، من بطولة أحمد مالك وعدد من النجوم الشباب، وتميزت أحداثه بالإثارة والتشويق.

وشاركت «WATCHIT» فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضى بعمل من إنتاجها الحصرى، هو المسلسل الكوميدى «كشف مستعجل»، بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبدالرحمن.

واستطاع المسلسل الذى عرض فى ١٥ حلقة تحقيق نجاح كبير للغاية، ونافس مسلسلات الموسم الرمضانى، وكان يوميًا فى صدارة «الترند».

وترفع المنصة شعار التطوير المستمر، ويظهر ذلك فى حرصها الدائم على تقديم أعمال جديدة تضم عددًا كبيرًا من الشباب والنجوم. وتعرض المنصة المسلسل الجديد «حالة خاصة»، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو مكون من ١٠ حلقات، وتم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية، ودخل مرحلتى «المونتاج» و«المكساج» استعدادًا لطرحه.

يُعد «حالة خاصة» أولى بطولات الفنان الشاب طه دسوقى، فى ظل حرص المنصة على إتاحة الفرص للنجوم الشباب، من خلال عدد من الأعمال الحصرية.

كما تستعد «WATCHIT» لتقديم عدد كبير من الأعمال الفنية الجديدة الأخرى، بالإضافة إلى طرح المزيد من الأعمال الكلاسيكية، فى إطار الحفاظ على التراث المصرى من الاندثار، مع إضافة أقسام جديدة ومختلفة، بما يزيد من ارتباط الجمهور بالمنصة، ويسهم فى زيادة عدد متابعيها والمشتركين بها.

زيادة عدد المشتركين خلال الأسابيع الأخيرة

زادت معدلات الاشتراك فى المنصة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بعد زيادة المحتوى الحصرى والجديد، ليبدأ كثير من المشتركين نقل تجاربهم عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة. وسرد المشتركون تجاربهم مع «WATCH IT»، مشيدين بالمحتوى الجديد والكلاسيكى، إلى جانب الأعمال المخصصة للأطفال، علاوة على التقسيم السهل لأقسام المنصة، الذى يجعل الوصول إلى المحتوى المطلوب أمرًا يسيرًا.

وأكد المشتركون أن المنصة تلعب دورًا مهمًا فى حماية التراث المصرى، من خلال مئات المسلسلات والأفلام والمسرحيات الكلاسيكية التى تقدمها للجمهور، إضافة إلى الدور المهم فى تخريج عشرات النجوم الشباب. وتفاعل كثيرون مع تدوينات المشتركين، وبدأوا فى التساؤل حول المحتوى المقدم من خلال المنصة، ضمن نقاشات واسعة، انتهت إلى ضرورة الاتجاه إلى المنصة ودعمها بكل السبل.

«بث مباشر» لـ«القاهرة الإخبارية» فى كل الدول

تحتوى منصة «WATCHIT» على قسم خاص لـ«البث المباشر»، تقدم من خلاله خدمة البث المباشر لعدد من قنوات الدراما والأفلام والكوميديا والمنوعات.

لكن بالتزامن مع الحرب الدائرة فى قطاع غزة منذ أوائل أكتوبر الماضى، ورغبة منها فى التواصل مع أكبر شريحة من المصريين والعرب، أتاحت المنصة بثًا مباشرًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وتستهدف المنصة من وراء ذلك الوصول ببث قناة «القاهرة الإخبارية» لكل بقاع العالم، لزيادة عدد متابعى الأحداث المحلية والعالمية التى تنقلها القناة لحظة بلحظة، خاصة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى الحالى على قطاع غزة.

ولاقت الخطوة إشادة كبيرة من قبل عدد كبير من المصريين والعرب، خاصة المقيمين فى خارج دولهم، معتبرين إياها الطريقة الأسهل للوصول إلى القناة، التى تشهد تألقًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت واحدة من أهم قنوات الأخبار فى العالم العربى، بكل ما تقدمه من انفرادات وتغطيات خاصة.

كارتون «ديسكفرى».. آخر الإنتاجات للأطفال

لم تنس «WATCHIT» الأطفال، فعرضت عشرات الأعمال المختلفة التى تهم الأطفال، وأنتجت العديد من أعمالها الخاصة لهم، وكان آخرها مسلسل الكارتون «ديسكفرى»، الذى عرضته قبل أسابيع حصريًا.

وحقق «ديسكفرى» نجاحًا كبيرًا، وأثبت أن المنصة قادرة على تقديم أعمال مناسبة للأطفال بأعلى الإمكانات الممكنة، وبالتالى المنافسة مع الدول المتقدمة فى هذا المجال. يدور مسلسل «ديسكفرى» حول فكرة أساسية هى حب المغامرة، ويتم خلاله تعريف الطفل بالعديد من المبادئ والقيم، مع استكشاف العديد من الأماكن فى مصر.