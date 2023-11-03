مراسلة القاهرة الإخبارية: 29% فقط من الإسرائيليين يؤيدون التوغل البرى

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن 29% فقط من الإسرائيليين يؤيدون التوغل البري، بينما 49% من الشارع الإسرائيلي يرفضون التوغل.

وأضافت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك عدم رضا في الشارع الإسرائيلي عن العمليات البرية وانعكاساتها على المحتجزين لدى فصائل المقاومة، وأنهم طالبوا أن يكون لديهم اجتماع مع الكابينت، وحملوا المسئولية لنتنياهو، أنه لا يهتم لحياة المحتجزين.

نتنياهو يخشى الإطاحة به

ولفتت إلى أن الكثير من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يعمل هكذا لتحقيق مكاسب سياسية تحميه من الإطاحة به، فحزب الليكود لديه 22 مقعدًا فقط، وإذا أجريت انتخابات خلال عامين، لن يكون هناك تمثيل لحزب الليكود.

وأضافت أن الحكومة الحالية، هي الحكومة الأكثر يمينية، وتصر على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع كلهم أصروا على عدم وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الاحتلال يطالب الفلسطينيين بالنزوح من الشمال للجنوب، وأثناء النزوح يقومون بقصفهم، في عملية إبادة جماعية.