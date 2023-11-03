الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفض السيسي زيادة سعر السولار.. سياسيون: قرار حكيم.. ويمنع ارتفاع أسعار غالبية السلع

السولار
السولار

ثمن عدد من السياسيين وقادة الأحزاب رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة سعر السولار، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرين إلى أن القرار كشف عن حرص القيادة السياسية على مراعاة أوضاع وظروف المواطنين.

وقال الدكتور عبدالله المغازى، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن رفض الرئيس السيسى طلب الحكومة بزيادة سعر السولار والاكتفاء بزيادة أسعار البنزين، يعتبر انتصارًا لمحدودى الدخل من المواطنين، على ضوء أهمية السولار، الذى يعد المحور الأساسى لعمليات النقل، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

ووصف «المغازى» قرار الرئيس السيسى بـ«الحكيم»، خاصة أن ثبات سعر السولار يمنع حدوث أى زيادة فى أسعار المواد الغذائية، داعيًا المواطنين المساعدة فى تقليل فاتورة الواردات، واستغلال موجة المقاطعة لبعض المنتجات فى تقليل فاتورة الاستيراد بمقدار النصف تقريبًا، مع تشجيع المنتج المصرى بشكل كبير.

وثمن الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، قرار الرئيس السيسى، مشيدًا بحرص الرئيس على مراعاة الأوضاع والظروف الاقتصادية للمواطنين الذين سيتأثرون بالزيادة. وقال «عبدالعزيز»: «هذه لفتة طيبة من الرئيس السيسى، أثلجت قلوب المواطنين، لأن ارتفاع سعر السولار كان سيؤدى حتمًا إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، خاصة المواد الغذائية».

أما ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، فقال إن قرار زيادة سعر البنزين يعد نتيجة مباشرة للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مثمنًا حرص الرئيس السيسى على مراعاة محدودى الدخل.

ودعا «الشهابى» الحكومة إلى البحث عن بدائل من خارج الصندوق، تكون بعيدة عن جيب المواطن، الذى أصبح غير قادر على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأضاف: «الحلول البديلة أمر ضرورى حتى تستطيع الحكومة مواجهة الأزمات الناتجة عن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، نتيجة الأحداث المتتالية التى يشهدها العالم، والتى ألقت بظلالها على الجميع، مثل جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

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