طواقم طبية ومسعفون استشهدوا فى القصف الإسرائيلى أمام بوابة مجمع الشفاء

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، اليوم الجمعة، إن ما حدث من استهداف إسرائيلي لبوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان.



وأضاف: بعض الجرحى استشهدوا لأننا لم نستطع تقديم الخدمة لهم.



وتابع: لا يوجد سنتيمتر واحد في المجمع لا يوجد فيه نازحون.. طواقم طبية ومسعفون استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.



وأوضح أن قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر.



وأشار إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت قافلة الإسعاف التي تقل جرحى في 3 مناطق بمدينة غزة.