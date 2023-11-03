الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طواقم طبية ومسعفون استشهدوا فى القصف الإسرائيلى أمام بوابة مجمع الشفاء

غزة
غزة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، اليوم الجمعة، إن ما حدث من استهداف إسرائيلي لبوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان.

وأضاف: بعض الجرحى استشهدوا لأننا لم نستطع تقديم الخدمة لهم.

وتابع: لا يوجد سنتيمتر واحد في المجمع لا يوجد فيه نازحون.. طواقم طبية ومسعفون استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.

وأوضح أن قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت قافلة الإسعاف التي تقل جرحى في 3 مناطق بمدينة غزة.

مجمع الشفاء الطبي غزة استهداف إسرائيلي جريمة إسرائيل الصليب الأحمر

مواد متعلقة

بوتين: أسلحة الغرب المتجهة لأوكرانيا تستقر فى أيدى "طالبان"

ارتفاع فى "وول ستريت" مع توقعات بتوقف حملة رفع الفائدة

إيران: المقاومة فى فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات

زيلينسكى: روسيا شنت هجومًا بـ40 مسيرة على أوكرانيا

إثر استهدافهم بقنبلة.. مقتل 5 من القوات الخاصة بالشرطة الباكستانية

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب وسط اليونان

الأونصة بـ1989.83 دولار.. أول تراجع أسبوعى للذهب منذ شهر

الكرملين ينفى تقارير حول إرسال منظومة دفاع جوى روسية إلى حزب الله

الأكثر قراءة

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة